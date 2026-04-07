Aeroporti di Puglia “Nessuna criticità sul carburante allo scalo di Brindisi”

BRINDISI (ITALPRESS) – Aeroporti di Puglia informa che, in merito alle recenti notizie circolate sulla disponibilità di carburante presso l’Aeroporto del Salento di Brindisi “non sussiste alcuna criticità operativa”.

“Le attività di approvvigionamento e rifornimento carburante – si legge nella nota – si svolgono regolarmente e senza interruzioni, garantendo la piena operatività dello scalo.

In particolare, dalle prime ore di questa mattina è in corso l’approvvigionamento, a ulteriore conferma della continuità e dell’efficienza operativa. Tutti i voli in partenza e in arrivo stanno operando secondo la normale programmazione, senza disservizi né ritardi riconducibili a problematiche di natura logistica o tecnica. Aeroporti di Puglia monitora costantemente la situazione in coordinamento con i fornitori e le autorità competenti, assicurando i più elevati standard di sicurezza ed efficienza per passeggeri e operatori”.

– foto IPA Agency –

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