Sciame sismico nei Campi Flegrei, scossa maggiore di magnitudo 3.3

NAPOLI (ITALPRESS) – Sciame sismico sui campi Flegrei. Le scosse hanno avuto magnitudo 3.3, 1.6 e 2.6, con una profondità di circa 2.30 km, e rientrano nel quadro del fenomeno bradisismico che sta interessando l’area flegrea. Sette quelle registrate nelle ultime 36 ore. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato questa mattina una riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi Alla riunione hanno partecipato la Direttrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, la Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni di Napoli, Bacoli e Monte di Procida, i Vigili del Fuoco, le Forze di polizia e l’ASL Napoli 2. La Direttrice dell’I.N.G.V. ha specificato che “il sollevamento del suolo prosegue con valori analoghi a quelli del mese precedente, in linea con l’evoluzione ordinaria del fenomeno. Il processo di degassamento, invece, ossia la risalita dei gas vulcanici dal sottosuolo verso la superficie, risulta di minore intensità, con un lieve decremento rispetto al mese scorso. Il Sindaco di Pozzuoli, sentito successivamente, ha confermato, così come gli altri Sindaci dei Comuni dell’area flegrea, che sul territorio di competenza non sono stati registrati danni a persone o cose”.

Sono in corso le verifiche statiche sugli edifici scolastici e sulla viabilità e, allo stato, non emergono criticità in vista della riapertura delle scuole, sia comunali che provinciali, prevista per domani mattina. Anche le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e il servizio ASL 118 hanno riferito di non aver ricevuto richieste di soccorso correlate all’evento. La situazione resta attentamente monitorata.

– foto di repertorio Regione Campania –

(ITALPRESS).