I portabandiera azzurri di Milano-Cortina riconsegnano il tricolore al Quirinale, Mattarella “Scritta pagina indimenticabile”

ROMA (ITALPRESS) – I portabandiera azzurri dei Giochi Invernali di Milano-Cortina hanno riconsegnato il tricolore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia in corso al Salone dei Corazzieri al Quirinale. A riconsegnare il tricolore nelle mani del Capo dello Stato sono stati gli alfieri italiani alle Olimpiadi (Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner) e alle Paralimpiadi (Chiara Mazzel e Renè De Silvestro).

MATTARELLA “I GIOCHI HANNO SCRITTO UNA PAGINA INDIMENTICABILE”

“Questi Giochi, olimpici e paralimpici, hanno scritto una pagina indimenticabile. Sono stati Giochi che hanno rappresentato un motivo d’orgoglio per il nostro Paese, sul piano sportivo, con medaglieri colmi. Vanno ricordati anche i record raggiunti, mostrando l’alta qualità del nostro movimento sportivo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale. “Abbiamo trasmesso in ogni Continente un’immagine dell’Italia di grande efficienza. È andato tutto bene”, ha aggiunto.

“Viviamo un tempo difficile, offuscato da minacce gravi, da guerre sanguinose. La cultura che lo sport trasmette ha un segno ben diverso: dove la violenza vuole sopraffare il diritto, lo sport esalta la lealtà e il sacrificio nel rispetto delle regole condivise. La competizione non è per soggiogare l’altro ma per migliorarsi insieme. Lo sport è testimone di una civiltà che non si arrende alle violenze e le Olimpiadi e le Paralimpiadi ne sono l’espressione più alta”, ha sottolineato il presidente.

“E’ significativo che sia toccato all’Italia e all’Europa farsi vetrina di una manifestazione mondiale di amicizia e umanità dove, come dovrebbe avvenire semore, prevalgono valori sportivi e non interessi e aspetti finanziari”, ha concluso Mattarella.

ABODI “PRESTAZIONI SIAMO ISPIRAZIONE PER AGIRE QUOTIDIANO”

“Gli atleti restituiscono una bandiera impreziosita dai ricordi e dalle sensazioni umane e sportive, sta a noi raccogliere questi sentimenti per far sì che non sia solo una parentesi sportiva ma un momento di emancipazione culturale con lo sport percepito come sistema immunitario sociale”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi al Quirinale durante la cerimonia. “A questa riconoscenza e questo ringraziamento associamo l’impegno solenne del Governo e del Parlamento per far in modo che le vostre prestazioni siano ispirazione per il nostro agire quotidiano“, ha aggiunto rivolgendosi agli atleti.

BUONFIGLIO “TRENTA MEDAGLIE TRIBUTO A 80 ANNI REPUBBLICA”

“Trenta medaglie sono un record per la nostra storia olimpica invernale e sono il giusto tributo alla nostra Repubblica nell’anno in cui si celebrano gli 80 anni. Trenta medaglie: 10 d’oro, 6 d’argento, 14 di bronzo, sembrano numeri di una sequenza normale, ma per il Coni simboleggiano una data fondamentale: il giorno della fondazione del nostro ente, il 10 giugno 1914. Sarà stato un caso o un segno del destino, ma questa coincidenza numerica resterà scolpita nella storia”. Queste le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio al Quirinale durante la cerimonia. “Siamo ancora una volta onorati di essere qui. Quando abbiamo ricevuto la bandiera ero emozionato, sapevo che saremmo andati incontro ad una sfida epocale. Gareggiare in casa non è così semplice, significa andare incontro ad alte pressioni. Non volevamo fare brutta figura, ed è stato un continuo emozionarsi – ha aggiunto -. Oggi siamo qui con molta gioia e soddisfazione e siamo orgogliose e orgogliosi di restituire la bandiera e dire di aver fatto un buon lavoro. È una cosa importantissima e ringrazio atlete e atleti”. Rivolgendosi a Mattarella, Buonfiglio ha aggiunto: “L’abbiamo sempre considerata come il nostro capitano non giocatore, ma la sua presenza ha motivato maggiormente i nostri atleti e le nostre atlete“, ha aggiunto Buonfiglio.

DE SANCTIS “SITUAZIONE GRAVE PER GUERRA, ATLETI GESTITO PRESSIONE”

“C’è stato il momento teso della vigilia, mi sono preoccupato di rassicurare i ragazzi e di pensare solo alle competizioni. Al di là della riammissione di russi e bielorussi a settembre, con la conferma del Tas ad un mese dall’apertura dei Giochi, c’è stato l’attacco di Usa e Israele all’Iran. La situazione era grave e noi dovevamo fare una Paralimpiade. Tutti gli atleti sono stati eccezionali, hanno lottato e gestito la pressione”. Così invece il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis. “È stato un vanto aver vinto, non eravamo abituati a tutte queste medaglie e soprattutto ai sette ori. Siamo stati sorpresi in modo positivo”, ha aggiunto.

ARIANNA FONTANA “PROMESSA MANTENUTA, ABBIAMO DATO TUTTO”

“È stato un percorso incredibile, sentire il calore di tutti gli italiani è stato ciò che ha aiutato tutti gli atleti. Abbiamo mantenuto la promessa: abbiamo dato tutto in ogni gara”. Lo ha detto Arianna Fontana prima di entrare al Quirinale. “Ci abbiamo messo cuore e anima – ha aggiunto -. Oggi siamo qui per celebrare qualcosa di incredibile che ha dato qualcosa di altrettanto incredibile all’Italia”.

BRIGNONE “DUE ORI, NON SO COME SIA STATO POSSIBILE”

“Io ora più leggera? Se ci ripenso non so come possa essere stato possibile tornare a casa con due ori. Ho fatto tutto e più di ciò che avrei mai potuto sognare nella mia carriera, è stata una tappa tosta. La leggerezza me la darebbe una gamba guarita”. Lo ha detto Federica Brignone prima di entrare al Quirinale. “Non ero ancora sicura di poter partecipare, essere qui oggi con i medagliati è un grande onore. Bellissimo far parte di questo movimento, con tanti atleti medagliati nell’edizione in casa. Possiamo solo esserne orgogliosi”, ha aggiunto Brignone.

DE SILVESTRO E MAZZEL “SPERANZA È AVER ISPIRATO GIOVANI”

“È stata un’avventura incredibile. Ringrazio le persone che mi sono state vicine, sono orgoglioso del grande risultato ottenuto. Aver regalato emozione agli italiani è la cosa più bella che mi porto a casa”. Lo ha detto Renè De Silvestro, portabandiera azzurro ai Giochi di Milano Cortina. “È stato un onore poter partecipare alla Paralimpiade in Italia – ha aggiunto Chiara Mazzel, l’altra portabandiera azzurra – La speranza è aver ispirato i ragazzi con disabilità ad avvicinarsi allo sport. Spero che lo sport cambi la vita di molti giovani, come ha cambiato la mia”, ha aggiunto.

LOLLOBRIGIDA “NOI DILETTANTI? SAPPIAMO LAVORO CHE C’È DIETRO”

“Mi sono fatta una risata. Non mi sono voluta esprimere ma noi atleti sappiamo il lavoro che c’è dietro. Io vengo da uno sport minore, il calcio appassiona tutti e questo loro lo sanno. E come il pubblico mi ha dato la carica, noi italiani possiamo dare la carica che questi ragazzi, come Nazionale, meritano. Io non ho scelto il pattinaggio per numeri, sponsor o visibilità. Sono arrivata a vincere due ori olimpici per puro divertimento e questo voglio trasmettere ai più piccoli, che si devono divertire”. Lo ha detto la pattinatrice azzurra, campionessa olimpica in carica nei 3000 e 5000 metri, Francesca Lollobrigida, all’uscita dal Quirinale dopo la cerimonia di riconsegna della bandiera al Capo dello Stato, tornando sulla polemica legata alle parole del presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, a proposito della distinzione fatta post sconfitta in Bosnia tra il calcio professionistico e gli altri sport dilettantistici. C’è spazio anche per un aneddoto: “Mattarella ha detto che vuole conoscere mio figlio, non so quanto gli convenga (ride, ndr). Quelle con mio figlio sono state le immagini più belle, ci ho visto solamente un gesto spontaneo di una mamma che voleva abbracciare il proprio figlio al termine di una gara come quando qualcuno torna a casa dopo una giornata di lavoro”, ha spiegato.

– foto IPA Agency –

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