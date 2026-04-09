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Sanità, revocato il commissariamento della Regione Calabria. Occhiuto “Risultato storico”

| 9 Aprile 2026 23:19 | 0 commenti

Italpress, Calabria Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, e con parere favorevole dei ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e della Salute Orazio Schillaci, ha deliberato la revoca del commissariamento per la sanità della Regione Calabria. Lo rende noto Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm.

“Dopo 17 anni finalmente la Calabria è fuori dal commissariamento. A Palazzo Chigi il Cdm ha revocato il commissariamento della sanità in Calabria. Un risultato storico. 17 anni con questa camicia di forza, ce ne siamo liberati”, commenta il presidente della Regione Roberto Occhiuto in un video su Facebook.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

 

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