Tennis, Sinner ai quarti a Monte-Carlo

Roma, 9 apr. (askanews) – Jannik Sinner torna ai quarti a Monte-Carlo per la quarta volta! Il n°2 del mondo soffre ma batte Tomas Machac, 53 del ranking, con i parziali di 6-1, 6-7, 6-3 in due ore di gioco. Sfiderà venerdì il canadese Felix Auger-Aliassime, 6° del seeding, con cui guida 4-2 i precedenti. Una partita dai tre volti. Dopo un primo set dominato in meno di mezz’ora, Jannik ha avuto un vistoso calo fisico: sotto di due break ha prima recuperato fino al tie-break, perdendolo piuttosto nettamente (interrotta la striscia di 37 set vinti di fila nei 1000). Nel terzo Sinner, dopo aver preso un integratore, è tornato sui suoi livelli: quarto quarto di finale a Monte-Carlo.