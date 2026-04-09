Tennis, Sinner: “Avuto un calo di energia, importante vincere”

Roma, 9 apr. (askanews) – “Posso essere contento, ero stanco e ho fatto fatica. Ora cercherò di recuperare per domani”. Così Jannik Sinner dopo il successo che gli vale i quarti di finale a Montecarlo. ” La cosa importante oggi era vincere – continua – tutto può cambiare domani quando magari giocherò ancora un grande tennis. La considero una giornata positiva. Prima del match mi sentivo bene, poi ho fatto un po’ fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di portarla a casa. Oggi ho trovato le soluzioni per vincere. Domani sarà un’altra bella partita, Auger gioca bene. E’ stata una partita difficile, ho avuto un calo nel 2° set e l’importante era vincere. Vediamo di recuperare, quello è l’importante”.