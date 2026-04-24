Frode su fondi legati al Pnrr, sequestri per 150mila euro nel Napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo da 150mila euro, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura Europea (EPPO) di Napoli, nell’ambito di un’indagine su presunti illeciti legati ai fondi del PNRR.

Il provvedimento riguarda tre società, i rispettivi rappresentanti legali e il titolare di una ditta individuale, indagati a vario titolo per riciclaggio, truffa aggravata e malversazione. Al centro dell’inchiesta una società con sede a Casoria, formalmente attiva nel commercio online di articoli in carta e plastica, che nel dicembre 2021 avrebbe richiesto un finanziamento destinato a sostenere la partecipazione delle PMI a fiere internazionali.

Secondo gli accertamenti, il legale rappresentante avrebbe falsificato il bilancio e prodotto fatture per operazioni inesistenti, simulando la partecipazione a una fiera di settore in Cina. Ottenuta una prima tranche del contributo, i fondi sarebbero stati movimentati tramite bonifici, anche verso l’estero, con il coinvolgimento di altre società compiacenti, nel tentativo di ostacolarne la tracciabilità. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito i flussi finanziari, consentendo anche il blocco dell’erogazione della restante parte del finanziamento.

– Foto GDF –

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