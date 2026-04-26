X
<
>

Tennis, Musetti avanza agli ottavi a Madrid

| 26 Aprile 2026 15:56 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 26 apr. (askanews) – Lorenzo Musetti ottiene la prima vittoria in carriera contro Griekspoor e si qualifica per gli ottavi di finale a Madrid, dove affronterà il ceco Lehecka. Il toscano batte l’olandese 6-4, 7-5 dopo un’ora e 40 minuti, riuscendo a sfruttare alcuni errori dell’avversario e andando sotto solo una volta nel punteggio, recuperando subito all’unica vera sbavatura del match in chiusura di primo set.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA