Stellantis intende rafforzare partnership Leapmotor in Spagna

Milano, 8 mag. (askanews) – Stellantis intende rafforzare la partnership strategica con Leapmotor in Spagna, con un nuovo capitolo industriale che coinvolge gli stabilimenti di Saragozza e Madrid-Villaverde. Il piano, ancora subordinato ad accordi definitivi e autorizzazioni, prevede l’aumento della produzione nel sito Opel di Figueruelas, a Saragozza, e l’assegnazione di futuri prodotti Leapmotor a Villaverde, con possibile trasferimento della proprietà dell’impianto madrileno alla controllata spagnola di Leapmotor International (Lpmi), la joint venture controllata al 51% da Stellantis e al 49% da Leapmotor.

A Saragozza, Stellantis e Leapmotor valutano l’aggiunta di una nuova linea per la produzione di un nuovo C-Suv elettrico Opel, con potenziale avvio nel 2028, accanto al C-Suv B10 di Leapmotor, che potrebbe partire già nel 2026. Il nuovo modello Opel si aggiungerebbe all’attuale produzione di Peugeot 208 e Lancia Ypsilon e beneficerebbe di componenti dell’ecosistema Lpmi per migliorare l’accessibilità economica per i clienti europei. Figueruelas, storico sito Opel, ha prodotto dal 1982 oltre 15 milioni di Opel Corsa.

A Madrid, la prevista espansione della collaborazione potrebbe includere l’assegnazione allo stabilimento di Villaverde di un nuovo modello Leapmotor dalla prima metà del 2028. La mossa è rilevante alla luce della prevista conclusione della produzione della Citroen C4 nel sito. La proprietà dell’impianto è in discussione per un potenziale trasferimento alla controllata spagnola di Leapmotor International. I veicoli prodotti a Villaverde sarebbero in linea con i requisiti del “Made in Europe” e commercializzati dalla joint venture in Europa e nei mercati del Medio Oriente e Africa.

Leapmotor International ha diritti esclusivi per vendita e produzione dei prodotti Leapmotor fuori dalla Cina. Dopo il lancio europeo dei modelli T03 e C10 nel 2024, la joint venture ha ampliato la propria presenza nella regione con oltre 850 punti vendita e assistenza e più di 40mila consegne nel 2025. Nel 2025 ha esteso le attività anche a Sud America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa e nell’aprile 2026 ha introdotto il marchio in Messico.

L’intesa prevede anche una cooperazione più ampia sugli acquisti, attraverso LPMI, per rafforzare la competitività dei prezzi sfruttando l’ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia e, allo stesso tempo, valorizzando la supply chain europea. L’obiettivo è aumentare l’accessibilità dei modelli elettrici e accelerare il time-to-market in Europa.

“Questo piano di espandere la nostra partnership di successo con Leapmotor è una vera vittoria per entrambi. L’annuncio di oggi riflette la nostra intenzione nell’approfondire la nostra partnership e compiere un ulteriore passo verso future collaborazioni ancora più grandi”, ha dichiarato Antonio Filosa, ceo di Stellantis, sottolineando il sostegno a produzione, posti di lavoro e localizzazione avanzata in Europa di veicoli elettrici accessibili. Per Zhu Jiangming, fondatore e ceo di Leapmotor, la combinazione tra tecnologie del gruppo cinese, scala globale di Stellantis e radici regionali rende la partnership “straordinariamente potente”.