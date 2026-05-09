“Bel venerdì” è il nuovo singolo di Eddie Brock

Milano, 9 mag. (askanews) – È uscito, su tutte le piattaforme digitali “Bel venerdì”, il nuovo singolo di Eddie Brock, per Sangita Records / Atlantic Records / Warner Music Italy. Il brano arriva dopo l’anteprima a sorpresa del 3 maggio al Pincio, nel cuore di Roma, dove l’artista aveva riunito i fan per un flash mob carico di partecipazione e affetto, annunciando anche due nuove date live nei club previste per il prossimo autunno: il 21 ottobre a Roma all’Hacienda e il 25 ottobre a Milano alla Santeria Toscana.

“Bel venerdì” racconta la fine di un amore attraverso il caos che si lascia dietro: la rabbia, le cose fuori posto, le ferite ancora aperte. È la lucidità dolorosa che arriva quando si capisce che lasciar andare è l’unica possibilità. Con immagini quotidiane che si caricano subito di emozione, il brano restituisce il disordine del “dopo”, quando tutto è ancora troppo vicino per essere davvero superato. Ne nasce una canzone intima e istintiva, in cui la fragilità prende forma e arriva senza filtri.

Per Eddie Brock, la musica non è mai stata soltanto un linguaggio artistico, ma un bisogno reale, nato quasi dieci anni fa dall’urgenza di mettere in ordine pensieri, vissuto ed emozioni. È da quella spinta intima e personale che ha preso forma un percorso diventato negli anni sempre più riconoscibile, capace di tenere insieme scrittura diretta, sensibilità pop e un forte legame con la realtà emotiva delle cose.

“Bel venerdì” arriva dopo la partecipazione a Sanremo 2026 con il brano “Avvolti”, seguita dalla pubblicazione della deluxe version dell’album “Amarsi è la rivoluzione”, e dopo “Non è mica te”, successo certificato disco d’Oro forte di oltre 31 milioni di streaming, con cui Eddie Brock aveva già tracciato una direzione chiara, segnando l’incontro profondo tra artista e pubblico. Un legame cresciuto lontano dai percorsi più canonici, e diventato nel tempo sempre più riconoscibile e necessario.

Anche per questo il rapporto con la sua fanbase è diventato uno degli aspetti più distintivi del suo percorso. Attorno a lui si è raccolto nel tempo un pubblico molto partecipe e affezionato, che ne riconosce non solo la scrittura, ma anche il modo di stare nella relazione con chi lo segue. Non a caso viene spesso definito “il cantante gentile”: una vicinanza che si è vista con particolare evidenza anche durante le date nei club in primavera a Milano, Roma, Napoli e Catania.

Nelle scorse settimane, proprio attraverso i suoi social, Eddie Brock ha iniziato a chiamare a raccolta il pubblico dando appuntamento al 3 maggio al Pincio, un luogo che rappresenta simbolicamente la sua Roma e che negli anni ha incarnato bene anche quella dimensione di prossimità che ha sempre caratterizzato il suo rapporto con i fan. È stato lì, durante il flash mob, che ha annunciato a sorpresa l’arrivo di “Bel venerdì” e le due nuove date autunnali nei club.

Classe 1997, romano, Eddie Brock – nome d’arte di Edoardo Iaschi – ha costruito negli anni un’identità precisa, in equilibrio tra autenticità, scrittura emotiva e linguaggio contemporaneo. Dopo il debutto al Festival di Sanremo 2026 con “Avvoltoi” e l’uscita di Amarsi è la rivoluzione (Deluxe), torna ora con un nuovo brano e due nuovi appuntamenti live che confermano la solidità del legame costruito con il suo pubblico.