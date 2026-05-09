Calcio, Cagliari-Udinese 0-2: decidono Buksa e Gueye
| 9 Maggio 2026 17:54 |
1 minuto per la lettura
Roma, 9 mag. (askanews) – Salvezza aritmetica rimandata per il Cagliari che perde in casa 2-0 dall’Udinese, e resta a +9 sulla Cremonese terzultima impegnata domani col Pisa. In avvio pericolosi Palestra ed Esposito, Ehizibue rischia l’autogol. Okoye salva su Gaetano, rigore revocato dal Var al Cagliari per il tocco col braccio di Karlstrom. Nella ripresa Mlacic nega l’1-0 a Esposito, palo di Zaniolo. La sblocca Buksa su assist di Kamara, Karlstrom salva su Dossena. Al 96′ la chiude Gueye, nervosismo nel finale.
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Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA
Calcio, Cagliari-Udinese 0-2: decidono Buksa e Gueye
| 9 Maggio 2026 17:54 |
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Roma, 9 mag. (askanews) – Salvezza aritmetica rimandata per il Cagliari che perde in casa 2-0 dall’Udinese, e resta a +9 sulla Cremonese terzultima impegnata domani col Pisa. In avvio pericolosi Palestra ed Esposito, Ehizibue rischia l’autogol. Okoye salva su Gaetano, rigore revocato dal Var al Cagliari per il tocco col braccio di Karlstrom. Nella ripresa Mlacic nega l’1-0 a Esposito, palo di Zaniolo. La sblocca Buksa su assist di Kamara, Karlstrom salva su Dossena. Al 96′ la chiude Gueye, nervosismo nel finale.
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