X
<
>

Calcio, Cagliari-Udinese 0-2: decidono Buksa e Gueye

| 9 Maggio 2026 17:54 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 9 mag. (askanews) – Salvezza aritmetica rimandata per il Cagliari che perde in casa 2-0 dall’Udinese, e resta a +9 sulla Cremonese terzultima impegnata domani col Pisa. In avvio pericolosi Palestra ed Esposito, Ehizibue rischia l’autogol. Okoye salva su Gaetano, rigore revocato dal Var al Cagliari per il tocco col braccio di Karlstrom. Nella ripresa Mlacic nega l’1-0 a Esposito, palo di Zaniolo. La sblocca Buksa su assist di Kamara, Karlstrom salva su Dossena. Al 96′ la chiude Gueye, nervosismo nel finale.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Calcio, Cagliari-Udinese 0-2: decidono Buksa e Gueye

| 9 Maggio 2026 17:54 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 9 mag. (askanews) – Salvezza aritmetica rimandata per il Cagliari che perde in casa 2-0 dall’Udinese, e resta a +9 sulla Cremonese terzultima impegnata domani col Pisa. In avvio pericolosi Palestra ed Esposito, Ehizibue rischia l’autogol. Okoye salva su Gaetano, rigore revocato dal Var al Cagliari per il tocco col braccio di Karlstrom. Nella ripresa Mlacic nega l’1-0 a Esposito, palo di Zaniolo. La sblocca Buksa su assist di Kamara, Karlstrom salva su Dossena. Al 96′ la chiude Gueye, nervosismo nel finale.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA