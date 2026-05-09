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Gp Francia, Bagnaia in pole davanti a Marc Marquez e Bezzecchi

| 9 Maggio 2026 13:31 | 0 commenti

Gp Francia, Bagnaia in pole davanti a Marc Marquez e Bezzecchi

Sport Italpress, Italpress
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LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia conquista la pole position nel Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del mondiale di MotoGp. Il due volte campione del mondo firma il crono di 1’29″634 e partirà davanti a tutti nella Sprint di oggi pomeriggio e nella gara di domani. Appena dietro c’è l’altra Ducati ufficiale di Marc Marquez a 0″012, mentre a chiudere la prima fila c’è l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0″023), leader della classifica piloti. Quarta casella in griglia per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che precede in seconda fila la Ktm di Pedro Acosta e la Yamaha di Fabio Quartararo, che come Marquez arrivava dal Q1. Terza fila con Joan Mir (Honda), Jorge Martin (Aprilia) e Ai Ogura (Aprilia). Dalla quarta fila partiranno Alex Marquez (Ducati), Johann Zarco (Honda) e Alex Rins (Yamaha).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila
1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’29″634 alla velocità media di 168 km/h
2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’29″646
3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’29″657

2^ fila
4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1’29.699
5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’29″817
6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’29″831

3^ fila
7. Joan Mir (Esp) Honda in 1’29″837
8. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’29″847
9. Ai Ogura (Jap) Aprilia Trackhouse in 1’29″888

4^ fila
10. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1’29″931
11. Johann Zarco (Fra) Honda Lcr in 1’30″371
12. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’30″616

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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