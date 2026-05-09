MotoGp, Martin domina la Sprint di Le Mans, Bagnaia sul podio

Roma, 9 mag. (askanews) – Jorge Martin domina la Sprint Race del GP di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans. Lo spagnolo firma una gara perfetta, costruita già al via con una partenza straordinaria che lo porta dall’ottava posizione alla testa della corsa nel giro di poche curve. Da quel momento il campione del mondo impone un ritmo insostenibile per tutti e taglia il traguardo in solitaria dopo 13 giri impeccabili.

Alle sue spalle chiude secondo Francesco Bagnaia, bravo a risalire rapidamente fino alla piazza d’onore dopo aver superato Marco Bezzecchi nelle prime fasi della Sprint. Il pilota romagnolo completa comunque una prova positiva centrando il terzo gradino del podio dopo aver provato a resistere al ritorno del campione della Ducati ufficiale.

Quarta posizione per Pedro Acosta, autore di una gara aggressiva e in continua crescita nella seconda metà della corsa. Lo spagnolo riesce a precedere il gruppo guidato da Fabio Quartararo e Joan Mir.

Finale amaro invece per Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati cade a pochi giri dalla conclusione quando occupava la settima posizione. Highside violento per l’otto volte iridato, che si rialza comunque sulle proprie gambe, seppur dolorante, facendo tirare un sospiro di sollievo al suo box.

Sprint complicatissima anche per gli italiani. Cadono infatti Fabio Di Giannantonio, protagonista di una partenza difficile e poi finito a terra nelle prime fasi, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Out anche Luca Marini e Raul Fernandez in una Sprint caratterizzata da numerose cadute.

Per Martin arriva così un successo di grande autorità che conferma il suo eccellente stato di forma dopo una qualifica complicata. Bagnaia, partito dalla pole position conquistata in mattinata, raccoglie punti importanti in ottica mondiale, mentre Bezzecchi ritrova sensazioni positive su una pista storicamente favorevole alla Ducati.