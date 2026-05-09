Nave Vespucci, parte da Genova il nuovo tour Mondiale in Nord America

Genova, 9 mag. (askanews) – Ha mollato gli ormeggi e ha preso il mare. Nave Amerigo Vespucci, “la nave più bella del mondo”, dopo la lunga e importante sosta lavori svolti presso l’Arsenale Marittimo di La Spezia, continua il suo Tour Mondiale con la Campagna in Nord America 2026. Una missione per portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli, la cultura e il fascino dell’Italia e degli italiani.Dopo la cerimonia al Porto Antico di Genova si avvia ad attraversare l’Oceano Atlantico e raggiungere le coste tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due Paesi in un viaggio che durerà 156 giorni. Appuntamento per il ritorno l’8 ottobre a Trieste per la Barcolana.Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato che il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026” si inserisce nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti e che per questo ha una grande importanza. “Significa tante cose: la storia, la tradizione e l’Italia di oggi, quella delle eccellenze, e significa la difesa dei valori che sono le fondamenta della Repubblica e della democrazia”.La sindaca di Genova Silvia Salis, che sarà a New York per l’arrivo del veliero, ha celebrato il connubio tra mare e montagna come pilastri dell’Italia: “È l’ambasciata galleggiante dell’Italia, è l’orgoglio nazionale ma è anche una scuola di formazione. Ci tenevamo molto come comune ad averla qui nei giorni dell’adunata Nazionale degli Alpini. Valori comuni sono il rispetto dell’elemento naturale, per la storia e per il sacrificio del nostro paese per la libertà”.Madrina di nave Vespucci è l’attrice e cantante Serena Autieri, che ha accompagnato il disormeggio della nave cantando il brano creato appositamente per il Vespucci e introdotto la cerimonia con l’inno d’Italia. “È stato emozionante, bisogna essere fieri di essere italiani, soprattutto quando siamo rappresentati da una nave che è un’eccellenza”, ha commentato.