Coppa Italia, Sarri: “Giocheremo per il nostro popolo”

Roma, 12 mag. (askanews) – “È per noi un grande onore essere qui, la ringrazio per il tempo che ci dedica e dedica a questa manifestazione che lei ha contribuito a rendere più importante”. Lo ha detto, rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in occasione del ricevimento delle due squadre che saranno impegnate domani nella finale di Coppa Italia. “Parlo – continua Sarri – in rappresentanza del gruppo squadra e dello staff tecnico di una società che ha 126 anni di storia e che nel corso della propria esistenza è stata riconosciuta come ente morale. Parlo in rappresentanza di un popolo che mostra un amore immenso e una grande passione per i nostri colori. La passione è qualcosa di importante, è motore per le nostre vite. Mi considero fortunato, perché in questi anni al campo di allenamento non ho mai avuto la sensazione di andare a lavorare ma a coltivare passione. Questo è ciò che cerco di trasmettere ai miei ragazzi”. In conclusione: “Andremo in campo per una partita importantissima, contro un avversario di grande valore, che merita assoluto rispetto. Giocheremo con determinazione per sperare di dare gioia al nostro popolo, consapevoli che ci sono cose che vanno al di là della vittoria e della sconfitta. Dovremo fare il tifo per la nostra passione, il calcio”