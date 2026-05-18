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Scoperti in un cantiere nel Napoletano i corpi senza vita di due donne

| 18 Maggio 2026 11:17 | 0 commenti

Scoperti in un cantiere nel Napoletano i corpi senza vita di due donne

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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NAPOLI (ITALPRESS) – Nella notte, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola, sono intervenuti in viale Italia a Pollena di Trocchia, in un cantiere edile, per la segnalazione di due donne senza vita.

I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo dei Carabinieri di Torre Annunziata. Indagini in corso.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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