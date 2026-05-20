Napoli, nella notte crolla una porzione della Vela rossa di Scampia: nessun ferito / Video

NAPOLI (ITALPRESS) – Nella notte è crollata una porzione della Vela rossa di Scampia, edificio già disabitato e interessato dalle operazioni di demolizione previste nel piano di riqualificazione dell’area nord di Napoli. Secondo quanto si apprende, il cedimento ha interessato la parte della struttura che affaccia sul parco adiacente, dove sono state recentemente realizzate e assegnate nuove abitazioni popolari. A causa del crollo, nella notte è stato disposto lo sgombero precauzionale di alcuni alloggi vicini: sono state evacuate 47 famiglie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118. Non si registrano feriti: una persona è stata accompagnata in ospedale per controlli. Restano da accertare le cause del crollo.

Dalle 23 di ieri sera i vigili del fuoco sono impegnati a seguito del crollo parziale di una porzione strutturale della “Vela Rossa”, disabitata e in fase di demolizione: sul posto sono stati immediatamente inviati i moduli specialistici Usar e le unità cinofile per l’ispezione delle macerie e la ricerca di eventuali dispersi. Al termine delle attività di ricerca, i soccorritori hanno accertato l’assenza di persone coinvolte nel cedimento. Le squadre sono tuttora al lavoro con escavatori per operazioni di messa in sicurezza dell’area.

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-Foto screenshot video Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).