Sal Da Vinci emozionato e grato presenta l’abum “Per sempre sì”

Milano, 28 mag. (askanews) – Una festa a sorpresa a Milano per celebrare i mesi straordinari che hanno consacrato Sal Da Vinci tra i protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Il vincitore di Sanremo che si è anche classificato quinto a Eurovision, senza voce per un colpo di freddo, ha voluto comunque raccontare come è nato il suo nuovo album “Per sempre sì”. Come sempre emozionato e grato ma anche un po’ incredulo per tutto l’affetto ricevuto.”Mi piaceva il fatto di questo arrivo di un progetto discografico nuovo dopo quasi quattro anni. Tutto quello che è accaduto in questi due anni mi ha letteralmente sorpreso, in senso positivo, miracolosamente. Le canzoni raccontano gli assunti di possibilità. Questo viaggio di questo disco è un viaggio abbastanza particolare perché è partito in un mondo due anni fa, e poi è arrivato naturalmente negli ultimi tempi a prendere una piega totalmente diversa. E’ stato anche molto faticoso rimescolare le cose, è partito con una canzone che poi mi ha cambiato la vita in musica che è “Rossetto e caffè” che tutti voi conoscete che è una canzone che credo che abbia fatto veramente tanto in giro non solo in Italia. Mi è capitato proprio l’altra sera di cantarla a Toronto e a Montreal, non con questa voce, però stavo molto meglio. Però sentire cantare le canzoni è come un po’ un figlio che tu consegni alla vita”.Il progetto mette al centro l’amore, la famiglia, la resilienza e la forza dei sentimenti, con il suo stile autentico e popolare. Sal Da Vinci con la sua tenacia ma anche con tanto cuore racconta un mosaico di emozioni, immagini e legami raccolti lungo il percorso umano e artistico. “E allora spesso mi rivolgo alle ragazze, a quelli più giovani, di non mollare mai, anche se la vita certe volte magari presenta delle soluzioni a metà. No, se voi credete nelle vostre possibilità, nella vostra forza, nel vostro intento, non mollate, perseverate, perché poi arriva è di una dolcezza unica”.L’uscita dell’album anticipa una lunga stagione live che porterà Sal Da Vinci prima all’estero, con concerti negli Stati Uniti dedicati alle comunità italiane, e successivamente sui palchi italiani per il tour estivo 2026.