Sequestrati 30kg di cocaina al Porto di Bari, due arresti

BARI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Bari ha individuato e sottoposto a sequestro circa 30 chili di cocaina, nascosti all’interno di un sofisticato doppiofondo ricavato in un’auto in procinto di imbarcarsi per la Penisola ellenica.

Il veicolo, condotto da due cittadini di origine turca e francese, è stato intercettato nell’area portuale destinata ai controlli pre-imbarco mentre, a velocità sostenuta, si dirigeva verso la motonave in procinto di partire.

Il comportamento dei due passeggeri – in particolare della donna, che tentava con insistenza di distrarre la pattuglia – ha insospettito i militari, che, pur in presenza di condizioni meteo particolarmente avverse, dopo avere intimato al conducente dell’auto di posizionarsi presso l’area destinata ai controlli, hanno avviato l’ispezione del veicolo.

I Finanzieri, dopo avere asportato il vano porta sci, hanno individuato un doppiofondo abilmente occultato all’interno del quale sono stati rivenuti 26 panetti di cocaina, accuratamente sigillati ed imballati, per un peso complessivo di circa 30 chilogrammi.

Particolarmente rilevante è risultato il sistema di occultamento: un meccanismo di apertura meccanico-idraulico, progettato su misura per il veicolo e dotato di attivazione da remoto, indice di un elevato livello di organizzazione e competenze tecniche.

A conclusione delle operazioni, i due indagati sono stati arrestati per traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dall’ingente quantitativo trasportato.

La droga sequestrata, dalla perizia eseguita, è risultata avere un altissimo grado di purezza e utile a confezionare oltre 145 mila dosi per un valore, secondo una stima degli investigatori, pari a circa 9 milioni di euro.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).