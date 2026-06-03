Gallo “L’agenzia complessa Inps Castrovillari rappresenta una presenza più vicina alle comunità”

CATANZARO (ITALPRESS) – “L’elevazione dell’agenzia Inps di Castrovillari a agenzia complessa costituisce un risultato di particolare rilevanza per il territorio. Tale riconoscimento comporta un rafforzamento significativo della struttura, con un ampliamento dei servizi erogati, un incremento delle risorse umane e una maggiore dotazione organizzativa, a beneficio dell’utenza e del sistema produttivo locale. Il conseguimento di questo obiettivo è il frutto di una proficua collaborazione tra i diversi livelli di governo. In particolare, si evidenzia il ruolo del governo centrale di centrodestra, che ha sostenuto con attenzione il percorso, nonché l’impegno del governo regionale della Calabria, che ha accompagnato e valorizzato l’istanza proveniente dal territorio”. Così l’assessore all’Agricoltura, Aree interne e minoranze linguistiche della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

“Un contributo determinante è stato altresì assicurato dal Consiglio di amministrazione dell’Inps, presieduto da Gabriele Fava, e dal direttore regionale, Giuseppe Greco, la cui azione ha consentito di portare a compimento l’iter amministrativo con efficacia e tempestività. Il provvedimento assume particolare rilievo per Castrovillari, realtà centrale del comprensorio, che potrà beneficiare di una presenza amministrativa più strutturata e vicina alle esigenze della comunità locale. Essa consentirà di migliorare la qualità e la capillarità dei servizi offerti ai cittadini, confermando l’efficacia della sinergia tra istituzioni nel perseguimento dell’interesse pubblico” conclude Gallo.

– Foto Regione Calabria –

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