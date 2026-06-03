Percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza, 20 denunce nel Tarantino

TARANTO (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito interventi mirati e selettivi, tesi a verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”. Gli accertamenti, sviluppati sulla scorta dei cosiddetti “indici di rischio” elaborati grazie all’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e dell’Inps, hanno consentito di conseguire significativi risultati. Al termine dei controlli sono stati denunciati, anche per l’azione di recupero delle somme che sono state illegalmente percepite, 20 soggetti che hanno intascato più di 400 mila euro. I beneficiari, infatti, avrebbero attestato falsamente nelle apposite istanze il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

– Foto di repertorio GDF –

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