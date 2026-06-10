Pedopornografia online, 8 arresti tra Basilicata e Campania

NAPOLI (ITALPRESS) – Al termine di una complessa e delicata indagine finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico sul Web, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato otto persone e denunciato altre due, tutte residenti in Campania e Basilicata.

L’operazione, diretta dalla Procura di Napoli, è stata avviata nel febbraio 2026 dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e condotta in modalità sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati da soggetti dediti allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico.

Attraverso un lungo e meticoloso lavoro di infiltrazione online, gli investigatori hanno operato, per un lungo periodo, all’interno di contesti criminali particolarmente chiusi e

riservati, caratterizzati da elevate misure di anonimizzazione e da sofisticate tecniche volte a eludere l’identificazione degli utenti. Così, hanno individuato e monitorato diverse

piattaforme utilizzate per il caricamento, la conservazione e la condivisione di file illeciti, riscontrando la condivisione di migliaia di documenti dal contenuto pedopornografico. Attraverso avanzate e sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire a persone insospettabili. Gli elementi raccolti hanno consentito all’Autorità giudiziaria di emettere decreti di perquisizione, che sono stati eseguiti contestualmente nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Caserta e Potenza, con il coinvolgimento 50 agenti altamente specializzati del Centro Operativo di Napoli e delle dipendenti Sezioni territoriali.

Presso le abitazioni sono stati ricercati e trovati i dispositivi informatici utilizzati, all’interno dei quali sono state individuate le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale pedopornografico.

La perquisizione informatica e l’analisi tecnica del materiale rinvenuto hanno consentito di rinvenire un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, compresi contenuti

raffiguranti gravissimi abusi ai danni di bambini, anche in tenerissima età, consentendo l’arresto in flagranza di reato di otto persone. Provvedimento poi convalidato dai diversi giudici delle indagini preliminari. Gli arrestati hanno un’età compresa tra i 47 e i 70 anni e sono residenti nelle province di Napoli, Avellino, Salemo e Caserta.

– foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).