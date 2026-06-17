Stellantis, Conte a Filosa: non si può tagliare ancora stipendio operai

Roma, 17 giu. (askanews) – “Per quanto riguarda il costo del lavoro, mi permetta: non siamo competitivi, perché i nostri giovani vanno all’estero. Io vorrei che voi faceste un piano insieme al sistema Italia per farli ritornare, gli stipendi che prendono all’estero sono il doppio o il triplo. Incidere oggi e chiedere agli operai che hanno salari inferiori a quelli di chi ha lo stesso inquadramento e mansioni è una strada non percorribile, dobbiamo trovare altre soluzioni”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo nel corso dell’audizione dell’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, davanti alle commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato.