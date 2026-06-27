Motogp Assen: Fernandez vince Sprint, doppietta Trackhouse

Roma, 27 giu. (askanews) – La Sprint Race del GP d’Olanda ad Assen regala una giornata storica per il team Trackhouse, che firma una doppietta con la vittoria di Raul Fernandez davanti al compagno di squadra Ai Ogura. Sul podio anche Fabio Di Giannantonio su Ducati, al termine di una gara breve ma estremamente combattuta che ha visto continui ribaltamenti nelle posizioni di vertice e una lotta serrata tra più piloti per il podio.

La Sprint, disputata sulla distanza di 13 giri sullo storico circuito del TT di Assen, si apre con una fase iniziale molto caotica, in cui Ogura parte forte e si porta al comando, mentre Jorge Martin prova subito a mantenere il ritmo dei primi. Alle loro spalle si inseriscono Fernandez, Marco Bezzecchi e Marc Marquez, con Francesco Bagnaia che scivola inizialmente nelle posizioni di centro gruppo.

La prima parte di gara è caratterizzata da numerosi sorpassi e controsorpassi. Ogura resiste inizialmente in testa, ma la situazione si ribalta quando Fernandez e Martin trovano il varco giusto per passarlo. Proprio in questa fase emerge la velocità della coppia Trackhouse, con Fernandez che prende progressivamente il comando e inizia a costruire un piccolo margine sugli inseguitori.