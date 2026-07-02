Protocollo d’intesa a Crotone tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per il contrasto ai reati fiscali più gravi

CROTONE (ITALPRESS) – La Procura della Repubblica di Crotone, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate hanno siglato un accordo per rafforzare la collaborazione istituzionale nel contrasto ai reati fiscali più gravi. Il Protocollo d’intesa punta a consolidare le sinergie operative già esistenti tra i tre enti. L’obiettivo è ottimizzare le fasi di verifica fiscale, accertamento dei tributi e indagine penale attraverso canali di confronto più rapidi e condivisi.

L’intesa è stata firmata dal Procuratore della Repubblica dott. Domenico Guarascio, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Pierfrancesco Bertini e dalla Direttrice Provinciale dell’Agenzia delle Entrate dott.ssa Magda Manfredi. Il documento introduce un coordinamento strutturato per rendere gli interventi contro l’evasione fiscale più tempestivi ed efficaci. Nel concreto, il piano intensificherà lo scambio di dati e documenti strategici. Questo permetterà di orientare le indagini verso gli illeciti che danneggiano maggiormente le casse dello Stato, con il fine ultimo di recuperare concretamente le somme evase.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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