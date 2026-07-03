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Mondiali, oggi Argentina-Capo Verde: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

| 3 Luglio 2026 14:04 | 0 commenti

Mondiali, oggi Argentina-Capo Verde: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’Argentina torna in campo ai Mondiali 2026. Alla mezzanotte di oggi, venerdì 3 luglio, l’Albiceleste sfida Capo Verde – in diretta tv e streaming – nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente della sfida affronterà una tra Egitto e Australia agli ottavi. 

 

La sfida tra Argentina e Capo Verde è in programma alla mezzanotte di oggi, venerdì 3 luglio. Ecco le probabili formazioni: 

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martinez. Ct. Scaloni. 

Capo Verde (4-2-3-1): Vozinha; Joao Paulo, Pico Lopes, Diney, Moreira; Duarte, Pina; Jovane Cabral, Da Costa, Mendes; Livramento. Ct. Brito. 

 

Argentina-Capo Verde sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva Dazn. Il match si potrà seguire in streaming sull’app di Dazn. 

 

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