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Omicidio nel Foggiano, ucciso un 35enne a colpi di fucile

| 4 Luglio 2026 08:17 | 0 commenti

Omicidio nel Foggiano, ucciso un 35enne a colpi di fucile

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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FOGGIA (ITALPRESS) – Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, dove nella tarda serata di ieri un uomo di 35 anni è stato ucciso in un agguato messo a segno in contrada Defensola.

La vittima era in sella a uno scooter quando è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco che non gli hanno lasciato scampo.

L’uomo è stato trovato riverso in una pozza di sangue. L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).

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