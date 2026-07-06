Blitz dei Ros nel Gargano, arresti per omicidi con aggravante mafiosa

1 minuto per la lettura
FOGGIA (ITALPRESS) – I carabinieri stanno eseguendo a Foggia ed in altre località del territorio nazionale un’ordinanza cautelare a carico di diversi indagati per le ipotesi di reato di omicidio con aggravante mafiosa, armi ed altro. L’operazione scaturisce da una articolata indagine diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Alle 10.30 è prevista una conferenza stampa del procuratore distrettuale di Bari, alla quale partecipetà anche il procuratore di Foggia.
– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA