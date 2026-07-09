Dodge Charger, il design della nuova muscle car fra tradizione e innovazione

ROMA (ITALPRESS) – Il ritorno di Dodge Charger in Europa segna l’inizio di un nuovo capitolo progettuale per una delle silhouette più riconoscibili nella storia dell’automobile. Basandosi su un’eredità definita da proporzioni audaci, forte presenza emotiva e un’attitudine inconfondibile, la Charger di nuova generazione reinterpreta la propria identità attraverso una moderna visione multi-energia.

Disponibile sia in configurazione completamente elettrica sia con motorizzazione a benzina, la nuova Charger porta avanti lo stesso DNA che la caratterizza da decenni: non come un semplice richiamo al passato, ma come una filosofia progettuale viva e in continua evoluzione. Il design della nuova Dodge Charger nasce da un intento chiaro: distillare l’essenza della muscle car in una forma pura e moderna. L’esterno privilegia la funzionalità, esprimendo un’interpretazione contemporanea delle linee pulite e senza tempo che hanno definito le generazioni precedenti.

Il design esterno aggressivo valorizza inoltre le caratteristiche prestazionali della nuova Charger, tra cui una modalità RWD attivabile a richiesta che consente ai guidatori di inviare il 100% della coppia alle ruote posteriori con la semplice pressione di un pulsante sui modelli dotati di motore SIXPACK, oltre ai sistemi Line Lock e Launch Control di serie sui modelli Scat Pack con motore SIXPACK.

Nella parte anteriore, l’R-Wing della Charger Daytona completamente elettrica introduce un elemento distintivo sia dal punto di vista visivo sia funzionale, richiamando la leggendaria Charger Daytona e consentendo al flusso d’aria di attraversare la carrozzeria per migliorare l’efficienza aerodinamica.

L’assetto della Charger rimane immediatamente riconoscibile, definito da proporzioni larghe e da una presenza solida e ben piantata a terra che rafforza il suo carattere orientato alle prestazioni. Sia la configurazione coupè sia quella berlina condividono questa architettura widebody, garantendo un’identità coerente in tutta la gamma.

L’illuminazione riveste un ruolo centrale nel definire la firma del veicolo. Una fascia luminosa anteriore LED a tutta larghezza crea una grafica moderna e orizzontale, mentre i distintivi gruppi ottici posteriori “ring of fire” reinterpretano un classico elemento Dodge in chiave contemporanea.

E’ disponibile una palette completa di colori per la gamma Charger, che include anche la nuova tinta in edizione limitata Purple Haze, affiancata da Bludicrous, Green Machine, Redeye, Sub-Zero, White Knuckle e Diamond Black.

L’eredità in movimento: dettagli che uniscono passato e presente

Oltre alla sua forma complessiva, la Charger comunica la propria eredità attraverso dettagli progettati con estrema attenzione. Dalle superfici pulite ai forti elementi grafici, ogni componente riflette un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Il linguaggio stilistico resta profondamente radicato nell’essenza originaria della Charger, una vettura che fin dalla sua introduzione nel 1966 si è distinta per la sua silhouette d’impatto e la sua presenza inconfondibile.

Ma non si tratta di nostalgia: si tratta di evoluzione, di tradurre gli elementi dell’eredità in un design che appaia attuale, moderno e innovativo.

“Il design della nuova Charger parla di rispetto e reinvenzione – ha dichiarato Fabio Catone, Head of Brand Dodge per l’Europa -. Abbiamo analizzato ciò che ha reso iconica la Charger – la sua presenza, le sue proporzioni, il suo carattere – e lo abbiamo tradotto in un’espressione moderna, pura, funzionale e inconfondibilmente Dodge. Si tratta di portare questo spirito nel futuro in un modo che resti rilevante ancora oggi”.

Uno degli elementi distintivi dell’esterno della Charger è il ritorno dell’iconico logo Fratzog, simbolo della nuova generazione di veicoli ad alte prestazioni Dodge. Introdotto per la prima volta sulle muscle car Dodge tra il 1962 e il 1976, il Fratzog è composto da tre elementi a forma di delta disposti in un triangolo equilatero e richiama un’estetica futuristica ispirata al mondo aerospaziale.

Integrato al centro sia dell’illuminazione anteriore a tutta larghezza sia dei caratteristici gruppi ottici posteriori “ring of fire”, il Fratzog illuminato diventa un punto focale distintivo per i modelli Daytona e SIXPACK. Il simbolo compare inoltre sui coprimozzo delle ruote, rafforzando una firma visiva coerente sull’intero esterno.

Sui modelli Daytona, sia nelle versioni R/T sia Scat Pack, la fascia posteriore inferiore nera presenta i loghi Daytona e Fratzonic in rilievo negativo, quest’ultimo collocato in prossimità del sistema Fratzonic Chambered Exhaust.

Sulle versioni equipaggiate con motore SIXPACK, anch’esse disponibili negli allestimenti R/T e Scat Pack, il cofano Performance identifica immediatamente la natura endotermica del modello grazie a una cornice stile griglia nera con logo SIXPACK, mentre la fascia posteriore presenta il logo Charger in rilievo negativo. Questa logica continua anche all’interno, con la denominazione Daytona utilizzata per i veicoli completamente elettrici e Charger per le versioni a benzina dotate di motore SIXPACK.

La stessa filosofia prosegue nell’abitacolo, dove gli interni della pluripremiata Charger sono progettati attorno al conducente, combinando tecnologie immersive e una forte presenza fisica. Una plancia stratificata e una console scolpita creano un ambiente simile a quello di un cockpit, valorizzato da ampi display digitali posizionati per favorire il coinvolgimento del guidatore.

L’ispirazione derivata dall’iconica Charger del 1968 è visibile nelle linee e nelle texture dell’abitacolo, reinterpretate attraverso proporzioni più leggere e materiali moderni per dare vita a un ambiente al tempo stesso familiare e nuovo.

Un elemento distintivo dell’abitacolo è il sistema di illuminazione immersiva Attitude Adjustment. Con 64 colori selezionabili e texture parametriche che avvolgono l’interno, l’illuminazione esalta la qualità scultorea dell’ambiente reagendo dinamicamente agli eventi del veicolo.

I proprietari possono personalizzare la propria Charger grazie a una gamma di sedili sportivi dedicati, compresi i nuovi sedili Performance in pelle Petrol Blue con perforazione Digital Slash e cuciture rosse a contrasto per i modelli Scat Pack. Sono inoltre disponibili ulteriori sedili sportivi con schienale alto in pelle e suede neri e nella tonalità Demonic Red, per accentuare ulteriormente il carattere sportivo della Charger.

Il risultato è un abitacolo che non si limita a supportare la guida, ma amplifica il legame emotivo tra il conducente e la vettura. Mentre la Charger entra nel capitolo più ambizioso della sua storia, il design svolge un ruolo centrale nel collegare l’eredità del marchio con la sua direzione futura. L’identità visiva resta coerente sia sulle versioni elettriche sia su quelle con motore termico, garantendo che, indipendentemente dalla motorizzazione, la Charger sia immediatamente riconoscibile.

Questa coerenza riflette un principio fondamentale: l’evoluzione della muscle car non è definita da una singola tecnologia, ma da un impegno continuo verso prestazioni, carattere e integrità progettuale.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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