I Rolling Stones escono col nuovo album Foreign Tongues

Milano, 10 lug. (askanews) – Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio dei Rolling Stones, esce oggi per EMI/Universal Music e si afferma già come un altro tassello di straordinario rilievo dell’eredità della leggendaria band rock .

La raccolta di 14 brani arriva a meno di tre anni dall’uscita di Hackney Diamonds, l’album degli Stones acclamato universalmente dalla critica e vincitore di un Grammy Award, che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo ottenendo numerosi riconoscimenti multi-platino. Il disco include il nuovo singolo dal tocco soul Jealous Lover, il precedente In the Stars, travolgente e irresistibile, e l’ultra-blues Rough and Twisted, brano di apertura ruvido ed esplosivo, presentato inizialmente con il nome The Cockroaches su un’edizione limitata in vinile white label, già diventato un ricercatissimo oggetto da collezione tra i fan.

L’energia grezza e sperimentale di questi primi brani attraversa l’intero Foreign Tongues, un album che cattura l’inconfondibile sound della band, ma che allo stesso tempo si spinge verso nuovi territori sonori e lirici. Alle dodici nuove composizioni si affiancano una straordinaria reinterpretazione di You Know I’m No Good di Amy Winehouse e un omaggio a uno degli artisti che ha più influenzato gli Stones, Chuck Berry, con Beautiful Delilah.

Registrato durante un periodo di eccezionale creatività, Foreign Tongues ha preso vita in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London, dove Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood si sono riuniti insieme al produttore vincitore di un Grammy Award Andrew Watt, già al timone di Hackney Diamonds. Tra i principali collaboratori figurano gli storici compagni di viaggio Darryl Jones, Matt Clifford e Steve Jordan, mentre la travolgente Hit Me In The Head include una speciale partecipazione di Charlie Watts, registrata nel corso di una delle sue ultime sessioni in studio prima della sua scomparsa nel 2021. Completano il disco le partecipazioni di un’impressionante schiera di artisti ospiti, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

Ripensando al processo di registrazione, Mick Jagger ha dichiarato: «Ho adorato queste sessioni di registrazione a Londra, ai Metropolis. Sono state settimane di lavoro molto intense per incidere Foreign Tongues. Avevamo 14 grandi brani e siamo andati avanti il più velocemente possibile. Mi piace molto quello studio perché non è troppo grande e riesci a percepire la passione di tutti.»

Keith Richards ha aggiunto: «Foreign Tongues rappresenta una naturale continuità rispetto a Hackney Diamonds ed è stato fantastico tornare a lavorare a Londra, circondati dall’atmosfera unica della città. È stato un mese di lavoro intenso e concentrato. Per me, tutto ruota attorno al piacere di fare musica. Mi sento fortunato a poter continuare a farlo e spero che possa durare ancora a lungo.»

Ronnie Wood ha commentato: «L’atmosfera in studio era incredibilmente creativa e tutta la band è stata al massimo della forma per tutto l’intero processo. Molto spesso siamo riusciti a ottenere la versione giusta già alla prima take. Spero che il disco piaccia a tutti.»

La suggestiva copertina dell’album è un dipinto realizzato dal celebre artista americano Nathaniel Mary Quinn, che ha dichiarato: «Realizzare la copertina di un album dei Rolling Stones è un onore artistico: un dialogo con una delle forze più durature della storia della cultura.»