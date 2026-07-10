Vodafone: Emirates Telecom vende intera quota a Xavier Niel

Milano, 10 lug. (askanews) – Emirates Telecommunications Group (e&) ha concordato la vendita della propria intera partecipazione del 16,2% in Vodafone per 5,95 miliardi di dollari. L’operatore degli Emirati Arabi Uniti cederà la propria quota a Vega, veicolo di investimento controllato dalla famiglia dell’imprenditore francese Xavier Niel, per un corrispettivo complessivo di 112,5 pence per azione Vodafone, comprensivo di contanti e di un dividendo futuro. Il prezzo rappresenta un premio del 13% rispetto all’ultima quotazione di chiusura del titolo Vodafone. Il patron di iliad diventa così il più grande azionista dell’operatore britannico.

La vendita pone fine al ruolo di e& come principale azionista dell’operatore britannico dopo circa quattro anni. Il proprio rappresentante nel board si è dimesso dalla carica di amministratore non esecutivo di Vodafone.

(foto tratta dal sito Web del gruppo Vodafone)