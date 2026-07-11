Addio a 86 anni a Peppino di Capri: quando cantava “Champagne”

Roma, 11 lug. (askanews) – Addio a Peppino Di Capri. Uno dei protagonisti della canzone italiana dagli anni Sessanta in poi, cantante, pianista e attore, è morto a 86 anni “dopo una lunga malattia”, come scrive Il Mattino di Napoli. Tra i suoi successi ci sono “Champagne”, “Roberta”, “St. Tropez Twist” e la cover di “Let’s Twist Again”.Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, avrebbe compiuto 87 anni il 27 luglio. Un anno fa circa, in queste immagini, cantava “Champagne” nel corso di una serata-evento che ha visto la leggenda della musica italiana protagonista durante la manifestazione “Il Cinema in Certosa”, nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo sull’isola di Capri, una serata-tributo in suo onore, durante la quale è stato proiettato il film tv “Champagne – Peppino Di Capri” prodotto da Rai Fiction e O’Groove.Peppino di Capri lascia il figlio Igor avuto dalla prima moglie Roberta Stoppa e i figli Edoardo e Dario avuti dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domenica pomeriggio, 12 luglio, nell’ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri.