Inghilterra, Kane e la partita a golf… con Trump: “Esperienza surreale”

(Adnkronos) –

Harry Kane ha giocato a golf con Donald Trump. Oggi, sabato 11 luglio, il centravanti del Bayern Monaco scende in campo con la sua Inghilterra per sfidare la Norvegia nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e nella conferenza stampa della vigilia ha raccontato di un invito ‘speciale’ ricevuto dal presidente degli Stati Uniti.

Trump infatti, nei mesi scorsi, ha invitato Kane a giocare a golf insieme a lui: “Abbiamo giocato circa 18 mesi fa”, ha raccontato l’attaccante inglese, “mi ha invitato a giocare quando ero a Palm Beach. È stata un’esperienza piuttosto surreale, incontrarlo e giocare a golf con lui”.

“Lui gioca veramente molto bene e anche io sono piuttosto bravo a golf”, ha continuato Kane con un sorriso, “è stata un’esperienza unica. È stato fantastico ricevere il suo invito”.