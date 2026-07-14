Meloni sfida opposizioni: su preferenze non chiedano voto segreto

Roma, 14 lug. (askanews) – Le opposizioni non chiedano il voto segreto sull’emendamento di maggioranza che introduce le preferenze nella legge elettorale all’esame dell’aula della Camera. Lo chiede la premier Giorgia Meloni in un post su facebook.

“L’emendamento venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto. Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. Sì alle preferenze. No al voto segreto”, afferma la presidente del Consiglio.