Ex Ilva, Urso auspica una proposta dalla cordata italiana “nei prossimi giorni”

Roma, 13 ago. (askanews) – “Sappiamo che c’è una cordata italiana che intende partecipare. Mi auguro che presenti una proposta nei prossimi giorni che si aggiungerà a quella del gruppo Jindal”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, al tour estivo di FdI, Bar Italia, a Taormina, parlando dell’ex Ilva.

“Dobbiamo cercare di evitare che dalla sentenza” della Corte di appello di Milano, che impone la chiusura dell’area a caldo “si inneschi una bomba produttiva e sociale. Stiamo lavorando perché ciò non accada”, ha spiegato.

“Mi auguro che i commisasri riescano a concludere la gara – ha aggiunto il ministro – per garantire che la produzione sia almeno parzialmente salvaguardata in questa fase di transizione. E’ una grande sfida e occorre fare sistema in maniera responsabile”.