Trump torna alle catapulte a vapore, ordinata nuova portaerei per lanciare i jet

(Adnkronos) – Dopo quasi un decennio di accese lamentele sul fatto che le moderne portaerei statunitensi utilizzino sistemi elettromagnetici per lanciare i caccia invece delle catapulte a vapore, Donald Trump ha ordinato al Pentagono di riprogettare una nuova portaerei per sostituire il sistema moderno con le catapulte tradizionali che lui preferisce. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un memorandum sulla sicurezza nazionale incaricando il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, e il segretario ad interim della Marina, Hung Cao, di attuare il cambiamento che desiderava da almeno il 2017, quando descrisse per la prima volta la sua idea alla rivista Time.

Il memorandum concede ai vertici del Pentagono 60 giorni per elaborare “un piano sulle misure necessarie per sostituire il sistema di lancio elettromagnetico per aerei e gli ascensori per armi avanzate con sistemi a vapore e idraulici per la costruzione” della USS Doris Miller, una portaerei di classe Ford. Nel 2017, Trump disse alla rivista Time che il sistema di catapulta digitale gli sembrava “una cosa brutta” e che fosse anche “molto complicato”. Secondo il presidente, è preferibile “il vapore, il digitale costa centinaia di milioni di dollari in più e non serve a niente”.