Jason Priestley ricorda Luke Perry: “Mi manca, penso sempre ai momenti sul set”

(Adnkronos) – Sono passati sei anni dalla morte di Luke Perry, l’attore che ha interpretato Dylan McKay nella serie televisiva Beverly Hills 90210, e il suo ricordo è ancora vivo nel cuore di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e di lavorarci insieme.

Tra questi, il collega Jason Priestley che, ospite del podcast ‘Best With Them’, si è lasciato andare alla commozione ricordando i momenti trascorsi sul set di ‘Beverly Hills, 902010’, al fianco di Perry scomparso nel 2019 a causa di un ictus.

Priestley ha ricordato in particolare una scena della terza stagione in cui il personaggio Dylan McKay scopriva l’omicidio della moglie Toni Marchette. “Luke e io ci stavamo divertendo un mondo a girare quella roba. Ora che lui non c’è più ripenso spesso a quei momenti”, ha detto ricordando la scena in cui Perry cade in ginocchio nella pioggia e piange guardando il cielo”.

Il regista poi ha preferito rimanere in silenzio quando gli è stato chiesto se sentisse la mancanza del collega, si è limitato ad annuire. Pochi giorni dopo la sua morte, Priestley lo aveva ricordato sui social con un messaggio pieno di affetto: “Era una luce incredibilmente luminosa che si è spenta decisamente troppo presto ed è per questo che io, e così tanti altri, stiamo soffrendo così tanto”, aveva scritto.