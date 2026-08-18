Etna, cancellate tutte le restrizioni per voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania

(Adnkronos) – Finite le limitazioni all’aeroporto di Catania, colpito nei giorni scorsi dalla cenere dell’Etna in eruzione.

Sac, società di gestione dello scalo, comunica infatti che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da Red a Orange, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania.

La comunicazione arriva dopo la disposizione, sempre in mattinata, della proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1, con le attività di volo in arrivo fissate a soli 12 aerei ogni ora (massima capacità aeroportuale in arrivo), fino alle 18:00. Ora il nuovo annuncio che sancisce la fine dell’emergenza che da giorni ha tenuto in scacco lo scalo siciliano.