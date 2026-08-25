X
<
>

Bari, francese arrestato al porto: trasportava 3 missili da guerra su un furgone

| 25 Agosto 2026 23:02 | 0 commenti

Bari, francese arrestato al porto: trasportava 3 missili da guerra su un furgone

1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Un cittadino francese di 46 anni è stato arrestato al porto di Bari dopo essere sbarcato dalla motonave Superfast, partita da Patrasso in Grecia. Durante i controlli, la Guardia di Finanza ha scoperto nel suo furgone tre missili Akeron, conservati in contenitori per sistemi d’arma anticarro. 

Gli accertamenti tecnici hanno confermato che si tratta di armi da guerra. Il gip ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA