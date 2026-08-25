Natalità, De Palo: anche l’opposizione sia matura, tema di tutti

Rimini, 25 ago. (askanews) – “L’idea è quella di fare un’alleanza di tutte le forze positive che vogliono dare la loro energia e le loro idee: il mondo delle banche, delle imprese, dell’associazionismo, il mondo accademico, dello spettacolo e dello sport, per fare una riflessione ampia e trovare delle soluzioni, perché ne va del futuro dei nostri figli”. Lo ha detto Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità, al Meeting di Rimini, spiegando l’obiettivo di “mettere insieme tutto il Paese” sul tema delle nascite.Un’alleanza che deve valere anche in politica: “Le politiche nazionali non dipendono solo dal governo. Serve che anche l’opposizione sia talmente matura da dire che su questo tema dobbiamo lavorare tutti insieme, perché oggi c’è qualcuno al governo e domani ci sarà qualcun altro, ma il problema rimane. Il nostro lavoro è proprio quello di provare a creare questa alleanza”. Ai prossimi Stati generali della natalità, ha annunciato, “l’idea è fare un panel con tutti i leader dei partiti politici per chiedere quali possano essere le soluzioni”.La posta in gioco, ha avvertito De Palo, “tocca la struttura dell’intero sistema Paese: se non riparte il numero delle nascite o se non si trovano soluzioni, crolleranno il sistema pensionistico, il sistema sanitario, il welfare e addirittura il prodotto interno lordo”. Colpisce, ha aggiunto, “che in Italia si parli per tutto agosto di gossip, mentre bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo”: tra i nodi da affrontare, anche “il tema dell’immigrazione in maniera non ideologica e matura, mettendo insieme la sicurezza e le soluzioni di integrazione che sono necessarie”.