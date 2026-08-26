Ascolti tv, 25 agosto: Moreno vince (di nuovo) su Infante, ‘Vita in Diretta’ al 18,6% share

(Adnkronos) – Nella serata di ieri ‘Nata per te’ su Canale 5 si è aggiudicato la vittoria nel prime time con 1.624.000 telespettatori e uno share del 14%. Secondo gradino del podio per ‘Lassie torna a casa’ su Rai 1 che ha conquistato 1.345.000 telespettatori (share del 10,6%). Terza posizione per ‘Angeli e demoni’ che ha raggiunto 926.000 telespettatori (7,5% di share).

Per quanto riguarda gli altri ascolti del prime time su La7 ‘In Onda Prima Serata ha radunato 838.000 telespettatori (6% di share) e su Italia1 ‘Yoga Radio Estate’ ha ottenuto 806.000 telespettatori (7,7% di share),

Su Rai3 ‘Pooh. Un Attimo Ancora’ ha segnato 805.000 telespettatori (5,6% di share), sul Nove ‘Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone’ ha radunato 510.000 telespettatori (4,3% di share), su Rete4, dopo la presentazione (385.000 telespettatori – 2.5% di share), ‘Le Grandi Domande di Freedom’ ha totalizzato 425.000 telespettatori (3,9% di share) e su Tv8 ‘No Time to Die’ ha ottenuto 340.000 telespettatori (3,2% di share).

Nel day time, il secondo giorno su Rete4 di Milo Infante con ‘Ore 11’ ha ottenuto 412.000 spettatori e l’8.2% di share nella prima parte e 569.000 spettatori con il 6.9% nella seconda parte, in onda dopo il Tg4 (al debutto di lunedì gli ascolti erano stati di 460.000 spettatori con il 9.6% di share, nella prima parte, e 550.000 spettatori con il 6.9%, nella seconda parte).

Nel pomeriggio, lo scontro diretto tra ‘Vita in Diretta’ su Rai1 e ‘Verità Nascoste – Il Diario’ su Canale 5, ha visto prevalere ancora, nel periodo di sovrapposizione, il programma condotto da Manuela Moreno. ‘Vita in Diretta’ ha ottenuto 827.000 spettatori con il 10.9% nella parte chiamata Start, 1.117.000 spettatori con il 15.2% nella presentazione e 1.403.000 spettatori con il 18.6% nel programma vero e proprio. Su Canale 5 (dove andrà in onda per due settimane fino al 4 settembre) ‘Verità Nascoste – Il Diario’ ha registrato 1.176.000 spettatori e il 16% di share nella prima parte e 1.043.000 spettatori e il 13.9% di share nella seconda parte.