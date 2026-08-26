Barbara D’Urso e l’infortunio alla spalla dopo Ballando: nove mesi dopo “fa ancora male”

(Adnkronos) –

Sono passati nove mesi dalla fine dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma per Barbara D’Urso i problemi fisici legati alla partecipazione al programma non sono ancora del tutto risolti. La conduttrice, che aveva partecipato in coppia con Pasquale La Rocca, si era infortunata alla spalla sinistra, tanto da essere costretta a esibirsi con un tutore.

A distanza di mesi, le cure non sono ancora terminate. D’Urso ha raccontato nelle scorse ore sui social di essersi sottoposta a una serie di controlli, tra ecografie e accertamenti che riguardano diverse parti del corpo, compresa la tiroide. “La spalla sta ancora messa male, dobbiamo anche controllare il piede sinistro e il ginocchio destro”, ha spiegato.

Per la spalla, infatti, è stata necessaria anche un’infiltrazione, una pratica a cui la conduttrice era già ricorsa durante la sua esperienza a Ballando con le stelle: “Le ho già fatte durante ballando, non ne voglio fare più”, ha commentato, lasciando trasparire la sua insofferenza.