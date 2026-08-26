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Europei volley, Italia-Francia 3-1: azzurre agli ottavi da prime nel girone

| 26 Agosto 2026 21:02 | 0 commenti

Europei volley, Italia-Francia 3-1: azzurre agli ottavi da prime nel girone

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’Italvolley accede agli ottavi di finale degli Europei da prima classificata del girone D, chiudendo la fase eliminatoria di Goteborg con un percorso perfetto: cinque vittorie in altrettante partite e appena un set concesso alle avversarie. 

Alla Scandinavium Arena, davanti a soli 863 spettatori, le azzurre hanno superato la Francia per 3-1 al termine di una sfida molto combattuta. A trascinare la squadra la solita Paola Egonu, miglior realizzatrice dell’incontro con 20 punti. 

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