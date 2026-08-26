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Nepal, Tajani: due italiani coinvolti, sono in buone condizioni

| 26 Agosto 2026 17:54 | 0 commenti

Askanews, Video Askanews
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Rimini, 26 ago. (askanews) – “I due italiani che risultano coinvolti nella frana” tra Nepal e Tibet, “sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia”. “Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti e sia l’Unità di crisi della Farnesina che l’Ambasciata sono al lavoro e seguono minuto per minuto l’evolversi della situazione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al Meeting di Rimini.

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