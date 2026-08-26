San Marino, Beccari: la firma dell’accordo Ue entro ottobre

Rimini, 26 ago. (askanews) – “Dopo due anni di attesa è finalmente arrivato l’ok dall’ultimo organismo europeo, il Consiglio dell’Unione europea. Siamo adesso lanciati verso la firma, che verosimilmente potrebbe essere fra la fine di settembre e la prima metà di ottobre”. Lo ha detto Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari esteri della Repubblica di San Marino, parlando ad askanews dell’accordo di associazione con l’Unione europea a margine del Meeting di Rimini.Con l’entrata in vigore, ha spiegato, “San Marino sarà integrato nel mercato unico al pari degli altri Stati membri: avremo una sorta di equivalenza che ci permetterà di giocarcela un po’ alla pari e di lavorare insieme”. Non si tratta solo di un’intesa commerciale, ha sottolineato, “ma di una partnership fra San Marino, Andorra e l’Europa su tanti temi, perché si tratta anche di condividere le stesse sfide ambientali, di tutela lavorativa e di tutela della persona”. Il risultato, ha aggiunto, sarà un mercato unico allargato: “Oggi parliamo di un’Europa a 27 che probabilmente tra qualche anno sarà a 30-31 Paesi, più due Paesi associati come San Marino e Andorra, più i Paesi dello Spazio economico europeo: quasi 40 Stati che parlano la stessa lingua economica”.Sul contributo che il Titano potrà dare, Beccari ha precisato: “Non saremo un Paese membro, quindi non avremo la capacità di incidere direttamente e non faremo parte del decision making europeo, ma San Marino è un Paese che ha elasticità, snellezza e la capacità di pensare processi facili per situazioni complesse: questo può essere il nostro asset”. Tra i punti di forza, “la nostra capacità di sviluppare una piccola e media impresa competitiva a livello internazionale”: “San Marino crea valore non solo per i sammarinesi, ma per una comunità più ampia, come i lavoratori frontalieri e gli imprenditori esteri che lavorano da noi”.