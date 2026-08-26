Vincono 50 milioni alla lotteria e… finanziano la scuola del paese: la storia (anonima) dalla Francia

(Adnkronos) – Una vincita da 50 milioni di euro può far svoltare la vita di chiunque. Per una fortunata coppia francese, una parte di quella fortuna è diventata negli anni un modo concreto per aiutare la propria comunità. La storia risale al 2009, quando i due vincitori dell’EuroMillions hanno iniziato a sostenere economicamente – dopo il gran colpo di fortuna – il piccolo comune di Saint-Michel, nella Charente, contribuendo alle spese dell’istituto e della mensa scolastica.

In che modo? Il paese, che conta circa 3mila abitanti, beneficia da anni di una donazione annuale di 80mila euro. Una cifra importante, che di solito viene utilizzata per garantire i pasti agli alunni della scuola locale. Per le famiglie, il contributo rappresenta oggi un significativo risparmio: in media, quasi 300 euro all’anno per ogni bambino.

Il sostegno della famiglia misteriosa non si ferma però alla mensa. In occasione dei nuovi lavori di riqualificazione della scuola primaria École primaire Louis Pasteur, la somma è stata destinata anche alla ristrutturazione dell’edificio. Grazie al finanziamento sarà possibile intervenire sull’isolamento acustico e installare un moderno sistema di climatizzazione, migliorando le condizioni degli studenti e del personale della scuola.

A distanza di anni, dunque, una straordinaria vincita alla lotteria continua ad avere effetti molto concreti sulla vita quotidiana di un’intera comunità. Non soltanto una fortuna personale, ma una parte di ricchezza trasformata in servizi, pasti e spazi scolastici migliori per le nuove generazioni.