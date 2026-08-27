Carburanti, Tajani: bene Governo, no nuove tasse o scorciatoie stataliste

Roma, 27 ago. (askanews) – “Bene la proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, e bene soprattutto il metodo col quale il Governo ha reperito i mezzi per riuscirci senza imporre nuove tasse. È la linea che noi di Forza Italia abbiamo indicato fin dall’inizio per evitare la scorciatoia statalista del prelievo sugli ‘extraprofitti’ delle imprese energetiche, che avrebbe inciso sulla credibilità dell’Italia sui mercati e introdotto un precedente fondato su un concetto che contestiamo da una prospettiva di coerenza liberale. In una economia di mercato, infatti, non esiste ‘extraprofitto'”. Lo ha scritto su X il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Itali, commentando le decisioni del Consiglio dei ministri.

“Il risultato – ha sottolineato – è stato raggiunto ugualmente, grazie al dialogo con le imprese energetiche e a un accordo fondato su un nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici, che permette allo Stato di intervenire immediatamente a sostegno dei cittadini. Un buon esempio di ciò che intendiamo per economia sociale di mercato. Abbiamo applicato il metodo liberale del confronto col sistema produttivo, senza coercizioni dirigiste, con l’obiettivo – raggiunto – di tutelare il potere d’acquisto delle famiglie senza trasformare le imprese nel nemico da colpire. Avanti così”, ha concluso Tajani.