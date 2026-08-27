Da ‘Chi vuol essere milionario?’ alla Champions, la storia dell’allenatore del Sabah

(Adnkronos) –

Da ‘Chi vuol essere milionario?’ alla Champions League. Il Sabah, squadra azera, ha festeggiato per la prima volta nella sua storia la qualificazione alla fase finale della massima competizione europea, riuscendo a eliminare l’Hapoel Beer Sheva nell’ultimo turno dei preliminari. Autore di questo vero e proprio miracolo sportivo è l’allenatore lituano Valdas Dambrauskas, che porta con sé una storia mai sentita.

Dambrauskas ha sempre coltivato il sogno di fare l’allenatore ed è riuscito a finanziarlo grazie a una somma vinta in tv. Da giovane il tecnico ha infatti partecipato come concorrente all’edizione lituana di ‘Chi vuol essere milionario?’, riuscendo a vincere abbastanza soldi per iscriversi al corso di ‘Scienze dello Sport’ dell’Università di Londra.

Poi è iniziata la sua carriera da allenatore, con un ruolo negli staff dei settori giovanili di Fulham e Manchester United. Nel 2007 il primo incarico sulla panchina dei London Tigers, poi il ritorno in Lituania come ct delle selezioni giovanili e quindi lo Zalgiris, la squadra lituana più importante, dal 2014 al 2017, con cui ha vinto due campionati, tre coppe nazionali e tre supercoppe. Nel 2020 è volato in Bulgaria per allenare il Ludogorets e poi in Croazia con l’Hajduk Spalato. Un anno fa la chiamata del Sabah e l’approdo in Azerbaigian, dove oggi ha scritto una nuova pagina di storia.