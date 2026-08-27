Il tumore al seno come malattia professionale: hostess vince causa storica in Francia

(Adnkronos) – Il tumore al seno come malattia

professionale. In Francia un’assistente di volo ha vinto una causa che apre un filone senza precedenti nel settore dell’aviazione. La sentenza ha riconosciuto che Sophie Lainault, ex assistente di volo di Air France, “ha lavorato frequentemente di notte, è stata esposta al fumo passivo e all’esposizioni a radiazioni ionizzanti dei voli ad alta quota”.

Questi tre fattori – secondo la sentenza – hanno avuto una conseguenza sulla sua salute con l’insorgenza della neoplasia. Oggi Lainault sta bene e il cancro è in remissione.

La donna ha lavorato per Air France tra il 1989 e il 2019, prima come assistente di volo e successivamente come capo cabina su tratte a lungo raggio, accumulando oltre 12.600 ore di volo, di cui più di 6.500 in orario notturno. La sentenza è stata emessa all’inizio di luglio da un tribunale di Bayonne (nel sud-ovest della Francia) e ha riconosciuto l’origine professionale del tumore di Lainault.

Il tribunale ha sottolineato “il ruolo svolto dal lavoro notturno, dall’esposizione a radiazioni ionizzanti e dal fumo passivo”. Sui voli Air France il fumo era consentito fino al 2000. La corte ha inoltre rilevato “l’assenza di fattori genetici o legati allo stile di vita che potessero spiegare diversamente l’insorgenza della neoplasia”. Due commissioni regionali preposte al riconoscimento delle malattie professionali avevano in precedenza concluso che non fosse stato stabilito alcun nesso di causalità.

Perché la sentenza potrebbe essere storia? Il cancro al seno non è incluso nell’elenco ufficiale francese delle malattie professionali, questo significa che ottenerne il riconoscimento può rivelarsi un percorso lungo e difficile per le pazienti. La sentenza consentirà a Lainault di accedere al pensionamento anticipato, l’ex hostess ha chiarito di aver lottato per due anni e mezzo per ottenere tale riconoscimento, sostenuta dagli attivisti del sindacato Cfdt (Confédération française démocratique du travail).