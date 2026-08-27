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La Uefa chiede i documenti Fifa alla Corte Usa, possibile azione legale contro Infantino

| 27 Agosto 2026 20:31 | 0 commenti

La Uefa chiede i documenti Fifa alla Corte Usa, possibile azione legale contro Infantino

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – La Uefa ha chiesto alla Corte per il Distretto meridionale della Florida di emettere un’ordinanza per l’accesso a documenti Fifa, nell’ambito della preparazione di una possibile azione legale in Svizzera contro Gianni Infantino, attuale presidente Fifa. Lo apprende l’Italpress. La vicenda riguarda il progetto Fifa Forward Enterprise, annunciato da Infantino a fine luglio e ritirato a seguito di un’ondata di polemiche.

Il piano prevedeva la creazione di una società aperta ad investitori privati per la gestione dei diritti commerciali delle competizioni, Mondiali inclusi. La Uefa starebbe valutando una denuncia per il reato di amministrazione infedele ai sensi dell’articolo 158 del Codice penale svizzero.

Nel dettaglio l’organismo guidato da Ceferin richiede documenti e comunicazioni riguardanti l’ideazione, lo sviluppo, la discussione interna e l’annuncio pubblico della proposta Ffe, incluse le comunicazioni e le discussioni interne alla Fifa, nonché le comunicazioni con investitori e consulenti.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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